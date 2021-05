Carrió se vacunó contra el Covid 19 luego de rechazar la dosis de Sputnik V

Elisa Carrió se vacunó contra el coronavirus. Ella misma fue la encargada de informar sobre el hecho a través de las redes sociales la tarde del domingo 30 de mayo.

De este modo la ex Diputada escribió: “Lo logré. Me vacuné: primera dosis con AstraZeneca, 64 años y con comorbilidades. Estoy dentro de todo el orden legal de los mayores de 60 con comorbilidades”.

Todo fue en un video donde da la noticia a sus seguidores. Esta acción la generó luego de anunciar en varias oportunidades su negativa a inocularse la Sputnik V porque, según dijo, la vacuna rusa es un negocio de Cristina Kirchner y los rusos.

Me vacuné uD83DuDC47 pic.twitter.com/XwlaVjUwzf — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 30, 2021

Cabe recordar que a mediados de mes, la ex Diputada Nacional y fundadora de la Coalición Cívica había afirmado que fue convocada a inyectarse la primera dosis de la vacuna rusa pero descartó el turno. Al mismo tiempo mencionó que su posición era un acto de protesta personal a favor de las democracias en el mundo

. Agregó que no se iba a aplicar la vacuna del laboratorio ruso Gamaleya ni ninguna de origen chino porque ella está “a favor de las democracias”. En el video en el que anunció su inoculación dijo: “Estoy feliz y no me vacuné con la vacuna de un laboratorio de Rusia porque Putin es un dictador”.