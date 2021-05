Cafiero: 'la Copa América no se podía llevar adelante con tantos casos'

El jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Santiago Cafiero, sostuvo en la mañana de este lunes que si bien "la Argentina tenía un compromiso de organizar esta Copa América", finalmente la realidad sanitaria que atraviesa el país "lo impidió" por el avance de la segunda ola de Covid 19.

En declaraciones formuladas esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde recibió una partida de más de dos millones de dosis de la vacuna AstraZeneca producida en forma conjunta con México, Cafiero subrayó que, "con tantos casos" de coronavirus, no se podía llevar adelante "un campeonato de estas características".

"Se trabajó con las autoridades de la Conmebol con diferentes escenarios, pero los escenarios estaban siempre sujetos a algo que excede a la organización del torneo y que tiene que ver fundamentalmente con el aumento de casos y cómo sigue golpeando la segunda ola en nuestro país", explicó.

"En definitiva, lo que determinó la decisión, no fueron sólo los protocolos y las medidas sanitarias que se están tomando en el territorio argentino, sino la cantidad de casos. Con tantos casos no podíamos llevar adelante un campeonato de estas características", completó.

La suspensión de la Copa América en la Argentina fue oficializada durante la noche del domingo: "La Conmebol informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La Conmebol analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental".

Por ello, el Consejo Directivo de la Conmebol se reunirá este lunes para decidir el futuro de la Copa América, cuyo inicio estaba previsto para el domingo 13 de junio en el estadio de River Plate. El torneo de selecciones más antiguo del mundo, cuya primera edición fue celebrada en 1916, sumó la segunda deserción en términos organizativos luego de la baja de Colombia el pasado 20 de mayo debido a la crisis social que atraviesa ese país.



De este modo, el Consejo Directivo de la Conmebol evaluará en las próximas horas la posibilidad de trasladar el torneo a Chile, Paraguay o Estados Unidos, aunque otra opción podría ser cancelar definitivamente su celebración este año, tal como sucedió en 2020 por la pandemia de coronavirus.