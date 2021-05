Estremecedor video: hombre murió de Covid 19 en la caja de una camioneta

Un hombre de Formosa que estaba enfermo de Covid 19 finalmente murió tras ser trasladado por sus familiares en una camioneta a un hospital, porque se cansaron de esperar a la ambulancia. La víctima debió ser llevada de apuro en la caja del vehículo, aunque falleció antes de arribar al centro de salud. 'Llamamos a la ambulancia pero tuvimos que ir en camioneta de tanto esperar', aseguró Darío Villalba, hermano del hombre fallecido.

Cuando llegaron al hospital, la hermana del hombre que murió pudo grabar un video donde se observa que había al menos cuatro ambulancias estacionadas en la entrada del lugar. En diálogo con TN el hermano de la víctima señaló: 'Creo que el video habla por sí solo. Nosotros llamamos al Cipec, que es el sistema de ambulancias de Clorinda, entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada'.

Y agregó: 'Pero de tanto esperar tuvimos que buscar una camioneta particular, alzar a mi hermano y traerlo hasta el hospital pero lamentablemente falleció en el camino. Mi hermano estuvo internado por el coronavirus, pero los doctores le dijeron que estaba bien y que se volviera a su casa. Así lo hizo, pero después se sentía cada vez peor porque no podía hablar, no podía respirar'.

Por último, Villalba aseguró: 'Se sintió mal esta madrugada y tuvimos que traerlo en esa camioneta particular habiendo ambulancias estacionadas en la vereda del hospital, que no sé por qué no fueron a buscar a mi hermano. Había personal del Cipec limpiando las ambulancias cuando llegamos. Mi hermano murió por falta de oxígeno, prácticamente por falta de cuidados. No quisieron internarlo, y por eso pasó lo que pasó'.