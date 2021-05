Habló el dueño del 'geriátrico del horror': 'Estoy muy tranquilo'

El 'geriátrico del horror', que alojaba a 15 adultos mayores, fue clausurado por denuncias por malos tratos a los abuelos. Según informaron hoy fuentes policiales y comunales, el allanamiento y la clausura fue realizado por agentes de la Policía bonaerense e inspectores del municipio del partido bonaerense de Quilmes, quienes concurrieron este martes a una vivienda ubicada en la calle La Guarda al 600.

Al ingresar, los funcionarios encontraron a 15 adultos mayores en malas condiciones de higiene. 'Estoy muy tranquilo. Todos ustedes me ponen intranquilo', declaró a los periodistas Juan Carlos, quien se presentó como el propietario del geriátrico y fue insultado e increpado por algunos familiares de los pacientes que llegaron hasta allí.

El dueño del lugar negó que los ancianos hayan sido sometidos a malos tratos, como se ve en algunas imágenes difundidas, y que la vivienda no contara con la habilitación municipal. 'Teníamos un geriátrico muy cerca de acá, a unas diez cuadras. Pero el edificio se vendió y nos trasladamos acá. Quise pasar la habilitación municipal, pero me dijeron que no se puede porque estamos en pandemia', afirmó.

Los agentes policiales y municipales constataron en el geriátrico la falta de cumplimiento de medidas de seguridad e higiene, alimentos en mal estado y medicamentos vencidos, y corroboraron, en contra de lo que dijo el dueño, que el lugar no estaba habilitado. El procedimiento fue dispuesto por la fiscal Mariana Curra Zamaniego, a cargo de la UFI 6 del Departamento Judicial de Quilmes.

Fuentes de la investigación informaron que se dio en el marco de una denuncia por 'abandono de persona' y abuso a los ancianos. Funcionarios comunales se contactaron con los familiares para informar sobre la clausura del establecimiento y la necesidad de derivar a los adultos mayores, aunque otros no pudieron ser ubicados e intervino el SAME Provincia para continuar con el operativo.