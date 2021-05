Para la defensa de Pioli: "Hicieron de la violencia de género un marketing"

Este jueves se llevó a cabo una de las últimas audiencias del juicio contra Patricio Pioli, el tatuador sanjuanino acusado de los delitos de coacción y lesiones leves en perjuicio de su expareja. El caso se lleva a cabo en La Rioja debido a que tanto la víctima como el acusado son oriundos de dicha provincia. En la quina audiencia se leyeron los alegatos de cada parte, en donde la defensa de Pioli expresó que "hicieron de la violencia de género un marketing".

Según los abogados del tatuador, Carlos Pagotto y Matías Cucco, sostuvieron que "la violencia de género se volvió un negocio como los derechos humanos. Acá no le voy a echar la culpa a la presunta víctima, que si es una víctima pero no de Pioli, es una víctima de un sistema perverso que la embandera y la utiliza de objeto".

"Hicieron de la violencia de género un marketing y me parece bien, cada cual vive como puede", sentenció Pagotto. "Lo que no está bien y nunca lo estuvo es hacer aparecer hechos como probados cuando nunca lo fueron. Hablan de billetes, ¿Dónde están y quien dice que los entregó Pioli?", remarcó. Por otro lado, durante los alegatos, la defensa habló de la vestimenta de una de las testigos de Fiscalía. "Para culminar, la popular Sabrina, quien vino vestida bien cubierta no como habitualmente sabe vestirse, que en la audiencia anterior parecía una vedette", refirió.

Finalizados los alegatos, el Tribunal indicó al imputado que podía hacer uso de la palabra, para que los magistrados pasen a analizar las pruebas y luego, dictar sentencia en contra del imputado. Pioli indicó: "Quiero que me devuelvan mi vida, que se limpie mi nombre porque yo no soy esa persona, ese monstruo que quisieron plantear acá". "Soy patricio Pioli, simplemente, un tatuador que ama su profesión", finalizó.

Cabe destacar que los hechos que se le imputaron a Pioli datan de 2017, cuando la víctima había terminado su relación sentimental con el sujeto. Ahora, este juicio se transformó en causa testigo: es decir que la causa sirva para la incorporación de los delitos de sextorsión en el Código Penal argentino.

Fuente Nueva Rioja