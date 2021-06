Confirmado: el Gobierno extiende las restricciones en todo el país

Este viernes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que se extenderán las restricciones en todo el país ante la segunda ola de coronavirus. “Se va a renovar el DNU con la misma mirada de riesgo epidemiológico, bajo, mediano y alto. Donde además de una incidencia muy alta de más de 500 en los últimos 14 días, hemos observado una tensión del sistema de salud y esto se va a extender hasta el 25 de junio”, confirmó. Sin embargo, no trascendieron los detalles sobre si habrá otras modificaciones del DNU.

La decisión fue comunicada en un acto junto al presidente Alberto Fernández en el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP), que será la primera institución de tratamiento del cáncer con protones en América Latina y el hemisferio sur.

Al respecto, el presidente Alberto Fernández manifestó que “la pandemia no terminó” y alentó a la población a vacunarse y seguir evitando el contagio del virus. “Estamos enfrentando esta pandemia con mucho esfuerzo, con mucho agobio social y estamos llegando a un punto donde esperaba que una ley resolviera como íbamos a trabajar el tema. Pero habrá que esperar una semana más. Salió de comisión de Diputados, se aprobó en el Senado, salió de Comisión de Salud de Diputados. Esperamos que la semana que viene sea tratada y que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo en cómo tenemos que actuar frente al riesgo que genera la pandemia. Mientras tanto seguimos prorrogando la decisión que ya tomamos nosotros”, ratificó.

Además, Fernández sostuvo que “es muy importante que tomemos dimisión de este tiempo porque la pandemia no termino. Y si bien es cierto que estamos vacunando a un ritmo acelerado y que vamos aponer esfuerzo para acelerar más el ritmo de vacunación, vamos a estar tranquilos el día que hayamos vacunado a todos los argentinos. Mientras tanto, el virus existe, muta y complica la vida de la humanidad. Cuando todo parecía empezar a clamarse apareció un virus que es una triple mutación en la India y parece que todo empieza de vuelta”.

Luego, el presidente pidió no dejar de cuidarse para evitar los contagios y vacunarse. “A aquellos que les hicieron dudar sobre las bondades de la vacuna, no crean en lo que les dijeron. Vayan a vacunarse. Todas las vacunas alivian y garantizan que las posibilidades de muerte frente al contagio son ínfimas. Por favor, vayan y vacúnense, eviten el contagio, es necesario que lo hagamos. No crean en todo lo que han dicho. Lo que hace falta es que la vacuna llegue a todos”, sostuvo.