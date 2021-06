Difundieron otra vez las fotos íntimas de la víctima de 'pornovenganza'

El pasado jueves 10 de junio el tatuador sanjuanino, Patricio Pioli, se convirtió en la primera persona condenada por "pornovenganza". Si bien se pensaba que esto le daría una cierta tranquilidad a la víctima, Paula Sánchez Frega, esto no fue así. Días después de este fallo histórico en las redes volvieron a viralizar las fotos íntimas de la afectada.

Fue la propia Sánchez Frega quien informó sobre esta lamentable situación mediante su nueva cuenta de Instagram. La joven debió abrirse un nuevo perfil debido a que el anterior fue inhabilitado luego de que se conociera el fallo. Paula aseguró que esto se debe a múltiples denuncias por parte de Pioli y de su entorno que se mostraron en contra de la decisión de la Justicia.

Lo cierto es que mediante la aplicación de mensajería llamada Telegram comenzaron a compartir imágenes de Frega. Alguien notificó a la influencer sobre este situación y ella decidió tomar cartas en el asunto rápidamente. Ella directamente tomó su celular y se unió a este grupo donde enviaban el material íntimo.

Una vez dentro notificó a todos los integrantes que ya denunció estos actos ante "Cibercrimen Argentina". De esta manera la afectada relató que lo que le pasó con el tatuador es "un infierno que no termina más". Al parecer tristemente su calvario no finalizó con la condena impuesta por Justicia, que cabe destacar que todavía no quedó firme.