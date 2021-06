En medio de la nieve: un dibujante inmortalizó a la Mona Jiménez

Una nevada histórica sorprendió esta madrugada a los cordobeses y ante un hermoso paño blanco, el dibujante Rafael Céliz decidió inmortalizar a su ídolo, la Mona Jiménez, en la nieve y su dibujo se hizo viral en cuestión de horas. 'Una locura el tema del dibujo de la Mona en la nieve', es lo primero que comentó Rafael, aún sorprendido por la repercusión de su posteo.

Hace 14 años que no nevaba en Córdoba, pero la de aquel 9 de julio de 2007 no tuvo esta magnitud, y el dibujante oriundo de Villa Unión está disfrutando doblemente este histórico día: 'Me levanté a la madrugada, me asomé a la ventana y no podía creer lo que estaba viendo. Como no conocía la nieve salí como un niño, hice un muñeco y me dije: 'algo tengo que dibujar'', dijo.

'Se me ocurrió la Mona, soy fanático de él, la chispa cordobesa siempre está presente, lo dibuje y lo publiqué en las redes y explotó todo', contó. Siendo de Córdoba Capital la pasión por el cuarteto y el 'mandamás' es lógica, explicó cuándo comenzó su amor por los lápices: 'Soy dibujante de muy chico, mi madre me mandó a cursos porque me vio condiciones y aprendí'.

'Después crecí, conseguí trabajo y largué los lápices', añadió. Durante mucho tiempo sólo dibujaba esporádicamente cuando surgía en los cumpleaños de sus hijos, pero algo hizo torcer ese camino. 'Hace un año me quedé sin trabajo por la pandemia y me reinventé volviendo a los lápices. Dibujé a mis hijos, los publiqué en las redes y la gente me empezó a encargar cosas', explicó.

'Fui soltando la mano y perfeccionándome', se explayó el fanático de la Mona. Esto escaló a magnitudes impensadas para Rafael, 'tanto fue así que un artista mexicano que me conoció por las redes sociales, me contactó para que participe de un concurso internacional' y en septiembre del año pasado ganó con un dibujo, como no podía ser de otra manera, de la Mona Jiménez.

Pero su talento sigue traspasando las fronteras, 'hace poquito me contactó un empresario Rosarino que tiene un restaurante en Inglaterra que se llama la 'Mano de Dios' y me pidió un dibujo de Maradona para colgar. Así que un dibujo mío del Diego está en Inglaterra', recalcó orgulloso.

(Fuente: Minuto Uno).