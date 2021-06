'No sé a dónde ir a buscarla': estremecedora frase de la mamá de Guadalupe

Yamila Cialone, mamá de Guadalupe, la pequeña de 5 años que desapareció este lunes en el barrio 544 Viviendas, está desesperada. 'Siento que es una pesadilla, esto no me puede estar pasando a mí, me siento impotente y no sé a dónde ir a buscarla', dijo entre lágrimas.

Se acercan las 48 horas sin noticias del paradero de Guadalupe y la familia de la niña vive un infierno. Cialone afirmó que no tuvo novedades de la Policía, aunque el operativo de búsqueda continúa en toda la provincia.

'Anoche nos reunimos con el juez – Penal N° 2- Ariel Parrillis, quien nos explicó cómo se activa el Alerta Sofía. Pero fuera de eso no me puedo mover de esta casa –en referencia al domicilio donde sucedió la desaparición- por si surge algo, o me vienen a avisar algo de mi hija', manifestó.

'Es todo angustia. Nos preguntamos dónde está Guada; me pregunto si ella está bien, si duerme, si está abrigada, si come. Soy madre, es mi hija, la conozco. Paso todo el tiempo con ella y la única sospecha que tengo la Policía la sabe', agregó.