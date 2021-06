Aberrante: mató a su esposa y durmió con el cadáver

El hombre de nacionalidad india acusado de haber estrangulado a su exesposa y dormido con el cuerpo en una casa del barrio porteño de Vélez Sarsfield en 2019 confesó el crimen durante el juicio que se le sigue por el femicidio y también por un abuso sexual cometido contra su cuñada. 'Yo maté a mi mujer. Pero (el de) la violación no fui yo', sostuvo el imputado, Parminder Basra, de 36 años.

El acusado cambió así su testimonio sobre el femicidio de María Lorenza Salinas, debido a que en primera instancia había dicho no recordar lo que había sucedido porque el día del hecho había tomado una 'considerable' cantidad de píldoras ansiolíticas Clonazepam. El juicio se inició el jueves, a las 10, de manera virtual producto de la pandemia de coronavirus.

Está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24 porteño, integrado por los jueces María Cecilia Maiza, Marcelo Roberto Alvero y María Elina Regueira Debenedetto. Basra está imputado por 'abuso sexual simple, amenazas coactivas reiteradas en dos ocasiones y homicidio agravado por el vínculo y por su comisión contra una mujer por parte de un hombre y mediando violencia de género'.

Pese a que el femicida negó el ataque sexual contra su cuñada, la víctima fue la primera en declarar en el juicio como testigo y aseguró que Basra abusó de ella en 2017, cuando cuidaba a sus sobrinos. La mujer detalló además que esa no fue la primera vez y dijo que si no lo denunció antes fue porque su hermana le había pedido por favor que no lo hiciera.

El femicidio ocurrió la noche del 13 de noviembre de 2019 en el departamento ubicado en el 6to. "C" de un edificio de avenida Rivadavia al 8889, donde vivía Salinas, de 33 años, con sus hijos, ya que estaba separada de Parmider, quien se había mudado a lo de un amigo. La víctima se había alejado del hombre de nacionalidad india tras realizar denuncias por violencia de género.