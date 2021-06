Macri considera que el covid 19 'es un poquito más que una gripe'

La gira de Mauricio Macri continúa por la Argentina, con el fin de dar a conocer a su más reciente libro "Primer Tiempo". Este jueves estuvo en Mendoza, y durante el evento dijo frases que fueron fuertemente cuestionadas. Una de las criticas que enunció fue sobre r la gestión de la pandemia y defendió haberse vacunado en Estados Unidos.

Durante su entrevista el expresidente explicó porque se inoculó fuera del país. Ante esto dijo: “Cumplí, no usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna’. Fui y pagué mi vacuna. Lo hice como una contribución”.

Sin embargo lo que más polémica trajo fue cuando manifestó: “Nunca he creído realmente que esta gripe un poquito más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir. En este caso dije: ‘Liberemos una vacuna’”.

Luego mencionó que si esto hubiera pasado durante su gobierno, no habría habido problemas con las vacunas. Concretamente aseguró: “Hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas. Sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos”.

En esa línea, continuó: “Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos. La cuarentena eterna ha destruido una parte del país. Acá por suerte los mendocinos tienen un gobernador que no ha seguido la línea que marcó el presidente y se ha manejado con libertad para que los mendocinos pudiesen sobrevivir a esta desgracia”.