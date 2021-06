Vizzotti volvió a referirse a la posibilidad de una tercera dosis

Este martes, en conferencia de prensa la ministra de Salud de la Nación volvió a referirse a la posibilidad de una tercera dosis para lograr la inmunización del Covid 19 en la población. Carla Vizzotti aseguró que el Gobierno evalúa la aplicación de una tercera inyección para que los argentinos estén inmunizados del virus.

'Siempre se evaluó la posibilidad de necesitar un refuerzo', manifestó la titular de la cartera sanitaria. Luego se explayó diciendo que ‘desde el día uno se dijo que no se sabe cuánto va a durar la inmunidad de las vacunas y siempre se evaluó la posibilidad de necesitar un refuerzo'.

Vizzoti explicó que en el caso que se necesite una tercera dosis, no sería extraño, puesto que lo que se está combatiendo es un virus respiratorio. ‘Las vacunas que se diseñan para prevenir virus respiratorios son vacunas que, con la inestabilidad de los virus respiratorios, que tienen mutaciones pequeñas, por eso la antigripal se da todos los años, su inmunidad no dura más de doce meses y necesita reformularse porque cambia el virus de la gripe, siempre se planteó la necesidad de adaptar las vacunas por estas mutaciones que tienen todos los virus respiratorios y el Sars-CoV-2 no es una excepción’, detalló.

Por otro lado, la ministra aseguró que las vacunas aplicadas no pierden el efecto a los tres meses. Esta aclaración la realizó ante la duda de una parte de la población sobre hasta cuánto tiempo debe pasar para recibir la segunda dosis. Cabe recalcar, que la vacuna que está tardando en llegar en su segundo componente es la Sputnik V.