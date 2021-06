"Desgobierno, abuso y tragedia": las duras palabras de Fernández contra la oposición

El Presidente Alberto Fernández criticó duramente a la oposición durante la apertura del 48º Congreso Nacional de la Asociación Bancaria. El mandatario estuvo presente en el encuentro virtual que se realizó este miércoles.

En su discurso, el jefe de Estado se refirió al Plan Nacional de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional y aseguró que trabajan "para aumentar la velocidad de la vacunación". Para el mandatario, la vacuna "abre la puerta hacia el futuro que lo vamos a construir juntos luego de los cuatro años de desgobierno que vivimos antes de la pandemia".

Tras tratar a la gestión de Mauricio Macri como un "desgobierno" sostuvo que "en el proceso electoral que viene no hay que olvidar que Argentina estaba caída y muy golpeada". "Estamos saliendo de la pandemia, pero no podemos salir de la tragedia de los cuatro años del gobierno anterior”, agregó el presidente. En este contexto, Fernández señaló que "los responsables tienen nombre y apellido y son los que están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos en su momento no supieron hacer”.

Asimismo, aprovechó el espacio para responderle a Macri por sus dichos contra él. El expresidente dijo en una entrevista que Fernández que no sabe negociar con el fondo por lo que pidió que baje la tasa de interés, a lo que el jefe de Estado argentino le respondió: “Mire, Macri, yo pido eso al Fondo porque yo defiendo a los argentinos mientras usted se olvidó de los argentinos y nos metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir”.

También acusó a la oposición de "volver de las cenizas abusando de la tragedia de la pandemia" y añadió que “graciosamente se acusa de coimero a quien tiene que comprar las vacunas, y se acusa de envenenador a quien consigue la vacuna". "Y cuando consigue la vacuna, le reclaman la segunda dosis de veneno”, remató.

“Dejaron vencer vacunas del sarampión; hicieron desaparece de un plumazo el ministerio de Salud y al ministerio de Ciencia e Investigación; le quitaron recursos a la Salud y a la Educación; y ahora nos vienen a explicar cómo tenemos que hacer para atender la Salud y están preocupadísimos por la Educación de nuestros niños, cuando fuimos nosotros quienes siempre levantamos la bandera de la educación pública y la salud pública”, marcó el presidente.