Desesperado pedido de ayuda de una mujer: “Hace días que no como”

En la mañana de hoy se conoció la triste historia de una mujer de 70 años de Comodoro Rivadavia. Ella fue quien acudió desesperada a una sede de la policía local. Allí les dijo a los oficiales que “hacía varios días no comía”, y pedía por favor que la ayuden.

Ante tal situación, los efectivos se dirigieron a la vivienda de la señora y se encontraron con una desgarradora situación. Lo que detallaron los policías es que la casa estaba azotada por la humedad, sin agua corriente y dentro de ella había cinco perros al borde de la desnutrición.

La mujer que es jubilada les explicó que no tenia familia, y su único hijo no se contactaba con ella. A la vez les rogó a los oficiales que no se llevarán a sus mascotas porque eran sus compañeros de vida,

También, ella pidió que si podían conseguir donación para alimento de sus 5 perros ya que era lo que más le preocupaba. Por esto es que la comisaría abrieron una colecta para recibir cualquier tipo de ayuda.