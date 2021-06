Video: un ministro llevó a un manifestante encima de su auto durante varios kilómetros

Una protesta en la Casa de Gobierno de Formosa terminó con una gran polémica tras un incidente que tuvo como protagonista a un ministro. El titular de la cartera de Salud y Desarrollo Humano arrastró durante metros a uno de los manifestantes.

En la tarde de este lunes un grupo de comerciantes se reunió frente a la Casa de Gobierno formoseña para protestar en contra de las restricciones por la segunda ola. El fin de la congragación era que uno de los integrantes de la Mesa Covid 19 les de alguna respuesta.

En medio de conflicto Aníbal Gómez, ministro de Salud y Desarrollo Humano salió en su camioneta y fue abordado por las personas que protestaban. En ese momento, uno de los manifestantes, identificado como Pablo Sidding, le gritó "bajate a hablar con la gente".

?uD83DuDE37El ministro de Salud de Formosa, Aníbal Gómez, atropelló con su vehículo a un manifestante que protestaba contra las restricciones.



uD83DuDEA8El manifestante, se subió al capó del vehículo para detener su marcha, pero el ministro siguió avanzando como si nada sucediera. pic.twitter.com/UEtBAQevyX — Rosario3.com (@Rosariotres) June 7, 2021

El funcionario no obedeció al pedido y Sidding se le tiró encima. Aún con el hombre encima, Gómez no paró y avanzó varios kilómetros.

Recién pisó el freno cuando vio a la Policía y dejó que intervenga. Luego del hecho, el comerciante fue entrevistado y expresó: “Nos están pasando por encima, literalmente. No doy más, esto te da mucha impotencia. Encima que me chocan, me quieren llevar detenido”.