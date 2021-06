Indignante: entraron al cementerio y se robaron las cenizas de un bebé

Un matrimonio se encuentra viviendo un duro momento actualmente en la provincia de Resitencia debido a un robo. En la ciudad de Resistencia un grupo de delincuentes se colaron en un cementerio y, entre otras cosas, se robaron las cenizas de un bebé. Ahora los padres del pequeño fallecido piden encarecidamente que se las devuelvan.

El lamentable hecho se produjo en un cementerio de la localidad chaqueña de Francisco Solano. Allí una joven pareja fue a visitar los restos de su pequeño fallecido y se encontraron con la peor sorpresa. Alguien había roto el vidrio del nicho y se había llevado la urna con sus cenizas.

Justo el día que se encontraron con este escenario se cumplían dos años de la muerte de su chiquito llamado Mateo. Debido a esto trasmitieron su mensaje en las redes sociales con el objetivo de que llegue y sensibilice a los autores de este indignante robo.

"Me encuentro en el nicho de mi hijo Mateo, me encuentro con su nichito roto, el vidrio roto. Hoy es el cumpleaños de Mateo, cumpliría dos añitos. Y nos robaron la urna de Mateo, lo único que nos quedaba, las cenizas de nuestro hijo. No sabemos por qué, no sabemos quién, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero rompieron el vidrio y se llevaron una urnita de vidrio con las cenizas de Mateo. Espero que el que lo hizo lo escuche y de alguna manera nos haga llegar las cenizas de Mateo", expresaron los padres.