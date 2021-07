35 días y no hay hay pistas del paradero de Guadalupe

Guadalupe Lucero es la pequeña de 5 años de quien no se conocer nada de su paradero desde hace 35 días. Su familia sigue luchando para que no investigación no pare, pero las pistas sobre su desaparición se esfuman con cada allanamiento.

Por el momento, y por orden del Juez Parrilli, sigue . Por lo que desde este lunes se concentran en el barrio 544 Viviendas. Es decir el mismo donde la niña de 5 años desapareció el pasado 14 de junio. Al mismo tiempo, desde la policía de San Luis señalaron que harán rastrillaje en dique Vulpiani y la costanera del Río Quinto.

Concretamente en el barrio donde comenzó todo, se llevarán a cabo 13 allanamientos. Esto es luego de tomar declaración de 11 testigos. Además de realizar pericias de luminol en dos vehículos y en una casa del barrio.



Cabe decir que el espejo de agua del dique Vulpiani se encuentra ubicado sobre la ex ruta 7, distante a 95 kilómetros de San Luis capital, mientras que el Río Quinto nace en la Sierra de San Luis, formado por los ríos Grande y Trapiche que se unen antes de llegar al Embalse Florida.



Son 400 los policías que están trabajando en el caso desde hace 35 días, quienes llevaron a cabo rastrillajes en diferentes puntos de la provincia con el fin de encontrar a Guadalupe.