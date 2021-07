Video: quiso asaltar una farmacia a punta de cuchillo pero lo sacaron a palazos

Este sábado en horas de la mañana, más precisamente pasadas las 10:30, un ladrón atacó a empleados de una farmacia ubicada sobre la manzana 400, a pocas cuadras de la Primera Rotonda y de la Comisaría 7ma, en la zona noreste de la ciudad de San Luis. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad del local, que es además perfumería y regalería.

La primera víctima fue una mujer que logró escapar hacia la calle, y la segunda una empleada del negocio que pasaba el trapo de piso y que no dudó en usar el palo como su arma de defensa para sacárselo de encima. El malviviente buscaba plata y llevaba un arma blanca en su mano derecha, según muestran las imágenes que se viralizaron rápidamente.

El ladrón apuntó a todos los que se le atravesaron pero para su sorpresa no consiguió intimidar a nadie. Un hombre que estaba cerca de la empleada no dudó en defenderla y se enfrentó al asaltante: le tiró con todo lo que había cerca. El malviviente no desistía y volvió a los mostradores buscando algo que le permitiera cumplir su objetivo.

En ese momento entró otro hombre que con el mismo secador del piso le hizo frente. A las patadas, y más golpes, le pusieron fin a la escena porque consiguieron sacar al intruso del local. Todo duró 39 segundos. No se sabía hasta esta noche si las personas que evitaron el robo resultaron con heridas. Y la Policía no había informado el hecho.