Le mintió a su ex, le robó a su hija y la abusó sexualmente

Hace unos días una mujer dio a conocer sobre un suceso escalofriante. Lo que ella indicó fue que su expareja le sustrajo a su hija de seis años. Esto fue en el barrio porteño de Flores. La excusa de que se la llevaba de vacaciones a Córdoba, pero finalmente el hombre se la llevó a Bolivia.

En ese país es donde habría abusado de ella, y que ante esa situación la Justicia de ese país la envió a un hogar de acogida. Otro de los temas que la ponen en jaque a la padre, es que el país vecino se niega a restituírsela.

La mujer comenzó la búsqueda cuando dio cuenta que las supuestas vacaciones que durarían aproximadamente una semana no estaban cumpliendose. No solo no regresó sino que tampoco estableció contacto telefónico.

Al tiempo supo que el hermano del presunto secuestrador vive en Bolivia y fue él quien le dijo que estaba allí con su padre. Al poco tiempo tomó conocimiento de que su expareja había sido detenido mientras intentaba lograr la custodia de la niña porque ésta, al ser entrevistada por una psicóloga, reveló que su progenitor abusaba de ella.

Sin embargo su mayor problema ahora esta en que el juez de la Niñez y Adolescencia Carlos Vallejos Flores resolvió que la menor fuera a un hogar que recibe niñas en situación de adopción hasta que se hiciera la revinculación con la familia en Bolivia.