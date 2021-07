Video: tucumano 'bajó' de una piña a un inspector por quitarle el auto a su hijo

Este martes en horas de la mañana, alrededor de las 11, una calle de Tucumán se convirtió en el escenario de un violento incidente. Todo comenzó cuando un inspector de tránsito se percató de que había un auto sin su patente trasera y le pidió a quien iba al volante la documentación, que no la tenía. 'No tenía DNI, carnet de manejar, seguro, ni ningún papel que acreditara que era dueño del vehículo', informaron.

El subsecretario de Tránsito, Enrique Romero, enfatizó que el conductor no contaba con nada que le permitiera manejar un vehículo, ni siquiera la cédula azul. El joven llamó a su papá para pedirle ayuda y el hombre llegó furioso y empezó a discutir con el inspector. El hombre aprovechó que el inspector había dado marcha a la moto y tenía un pie en el estribo para darle una piña, que lo tiró al suelo.

'Este vehículo tiene un número de patente en el parabrisas distinto al que tiene en la parte delantera, así que si no se presenta el titular de ese vehículo, debidamente documentado, no se lo daremos. Se está iniciando una causa penal por el desfasaje del número de la patente', dijo Romero y prometió que al hombre que golpeó al inspector también le iniciarán una causa.

'Esta iracundia, que es normal aparentemente en los tucumanos, a esta violencia engendrada, nuestros inspectores tienen orden de no responder, de no generar agresiones. Cada vez que a un tucumano le marcás la cancha y le decís que no tiene algo y hay que secuestrar el vehículo, se generan estos incidentes porque hay tucumanos que creen que pueden hacer lo que se les da la gana', observó Romero.

Por último, el subsecretario de Tránsito dijo que el joven que iba en el auto, por calle Amador Lucero antes de llegar a Mate de Luna, y su padre van a tener prohibido seguir manejando. 'A este cristiano, del cual ya tenemos una cédula verde, le vamos a prohibir que siga manejando, tanto al que iba en el auto como al que le propinó la trompada', advirtió.

(Fuente: La Gaceta).