Fernández apoyó el lenguaje inclusivo

Este miércoles en un importante acto, el presidente Alberto Fernández se pronunció este miércoles a favor del lenguaje inclusivo. Esto fue en el marco del comienzo de la emisión de documentos para personas no binarias.

Es así como el mandatario nacional recordó un debate que vio en televisión entre dos filósofos que discutían la cuestión. Concretamente enfatizó: “Uno de los especialistas explicó que si no se habla de todes, el todes no se siente interpelado en el discurso, no siente que se le está hablando a él”.

Al mismo tiempo el Presidente mencionó: "cuando se dice todos, se sienten interpelados los hombres; cuando se dice todas, las mujeres, ¿y el resto? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes”.

Luego de un amplió discurso sobre el tema de los nuevos DNI, el Jefe del Ejecutivo retomó su defensa sobre el lenguaje inclusivo y dictaminó: “Estamos haciendo posible lo que parecía imposible y el ideal va a ser cuando todas y todos seamos todes”.