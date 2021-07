Por decreto, el DNI tendrá una opción no binaria a partir de este miércoles

El presidente Alberto Fernández anuncia este miércoles la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, aprobado mediante el decreto 476/2021 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Con esta medida, aquellas personas que no se identifican ni como hombre o mujer, contarán con una tercera opción que es la X. De esta manera, Argentina se convierte en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de estos derechos.

El decreto dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) "deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743", en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

"La nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino", detalla el decreto.

En tanto, se instruye al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a "dictar capacitaciones para las autoridades y personal de todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional con competencia en la materia", y éstos deberán realizar las "adecuaciones normativas, tecnológicas y de sistemas" "en un plazo de 120 días".

Asimismo, "idénticos derechos" regirán para "las personas extranjeras que obtengan y/o cuenten con el DNI para Extranjeros, Pasaporte Excepcional para Extranjeros o Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados, bajo las condiciones previstas en la normativa pertinente", sostiene la publicación.



Fuente Télam