Robaron e intentaron violar a una reconocida atleta en un brutal ataque

Cuando caía la tarde de este jueves la reconocida duatlonista santiagueña Silvia Zurita atravesaba en su bicicleta el Puente Carretero en la Banda, Santiago del Estero. Sin que se diera cuenta tres delincuentes se abalanzaron sobre ella, la hicieron caer al piso e intentaron quitarle la ropa mientras la golpeaban salvajemente.

La joven comenzó a gritar fuerte y los sujetos al ver que podrían venir a ayudarla decidieron huir robándole sus pertenencias, entre los objetos de mayor valor una bicicleta Venzo rodado 29 con un costo de más de $100 mil, el celular más $2 mil en efectivo.

Silvia Zurita es una reconocida atleta de 35 años quien contó que “Fue cuando regresaba, alrededor de las 20, de La Banda; salieron debajo del puente, me rompieron la mochila, donde tenía celular y dos mil pesos”. Contó que uno de los delincuentes la tomó por el cuello mientras la amenazaba con un objeto que no alcanzó a distinguir mientras me decía que "no grite".

No quiso profundizar más en sus declaraciones a diario El Liberal pero aseguró que notó que le querían quitar la ropa, cometido que no lograron.

Una vez que los ladrones huyeron como pudo la mujer se acercó a una garita de seguridad a unos 100 metros de lo sucedido donde se desvaneció y fue trasladada al hospital por precaución. Hasta la mañana del viernes la comisaría 49 de La Banda investigaba el caso sin resultados en cuanto a las detenciones de los delincuentes.

