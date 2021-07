Insólito: un hombre murió mientras tenía relaciones en un descampado

Una situación trágica e insólita se vivió durante la noche del pasado viernes 23 de julio en la provincia de Tucumán. En el municipio de Yerba Buena una pareja se encontraba manteniendo relaciones sexuales dentro de un auto en un descampado. Todo terminó de la peor manera ya que el hombre sufrió un infarto y murió ahí mismo.

Se trataba de un hombre de 54 años de edad que estaba acompañado por su pareja de 40 años. El sujeto circulaba en su automóvil, fue a buscar a su novia por su casa y de ahí ambos se dirigieron a un descampado. El objetivo era tener un encuentro íntimo en un lugar oscuro para que nadie los viera.

Esto efectivamente sucedió y cuando estaban en pleno acto esta persona se descompensó. Su pareja intento hacerlo reaccionar pero no tuvo éxito por lo que llamó a Emergencias para pedir ayuda. Ante esta situación un equipo médico llegó al lugar para asistir al afectado. Sin embargo no tenían mucho por hacer ya que no presentaba signos vitales.

Finalmente las autoridades se llevaron el cuerpo sin vida ya que el fiscal del caso solicitó que se realizara una autopsia. El resultado de este estudio se obtuvo el pasado sábado por la tarde. El mismo indicó que la muerte se produjo por un infarto así que la mujer dejó de ser considerada como sospechosa.