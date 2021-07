Investigan la muerte de un bebé prematuro que nació con Covid 19

Este jueves, un bebé que había nacido con coronavirus el pasado 3 de junio murió por complicaciones vinculadas a su prematurez. La criatura estaba internada en el Sanatorio de La Cañada, luego de que su madre cursara la enfermedad de manera asintomática.

Según publicó Minuto Uno, el pequeño bebé que sus padres llamaron Valentino había superado la enfermedad del Covid 19. Sin embargo se encontraba peleando contra complicaciones para respirar y requería ventilador, aunque ya había sido extubado.

"No podemos descartar que la prematurez de este niño se deba al coronavirus, había causas obstétricas que obligaron a la finalización del embarazo, pero no sabemos si puede haber influenciado o no de manera negativa el Covid que cursaba la madre", declaró Roger Tissera, responsable del servicio y especialista en pediatría y neonatología a Cadena 3.

De acuerdo a las declaraciones del médico, este caso de prematurez extrema fue tratado con muchas complicaciones, algunas relacionadas a la prematurez y otras no. Al mismo tiempo agregó que "dentro de las que no, está el quilotórax, que es un derrame a nivel de la pleura de líquido linfático que llevó a un deterioro generalizado del cuerpo de Valentino". Asimismo se debe mencionar que esta complicación se produjo en la última semana de vida y lamentablemente se dio este desenlace final.