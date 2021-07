Jugó por primera vez al Quini 6 y se llevó el premio más grande de la historia

Un hombre sumamente afortunado se hizo acreedor del premio más grande que ha entregado el Quini 6 desde sus inicios en el país. Se trata de un cordobés que jugaba por primera vez y terminó acertando todos los números de la suerte. La suma de dinero supera los 300.000.000 de pesos argentinos.

El ganador es un ciudadano de la localidad cordobesa de Villa María que realizó su jugada en la agencia N° 174 de dicho territorio. La misma se encuentra situada en calle José Ingenieros y su agenciero fue identificado como Jorge Ortega. Este trabajador fue entrevistado por el medio Cadena 3 y reveló detalles sobre el galardonado.

Ortega reveló que se enteró de lo que había pasado porque muchos allegados comenzaron a enviarle mensajes a su celular. Él hasta ese momento no había sido notificado de la gran noticia. Resulta que en sus registros la persona que acertó los números de la fortuna, 05-19-11-41-16-25, era la primera vez que hacía una jugada.

"La verdad es que hace menos de una horita que me enteré. La gente empezó a mandar mensajes. No me confirmó aún la Lotería, pero lo que dicen las noticias y Lotería de Santa Fe es que aparentemente somos nosotros. Según los registros es un apostador ocasional, no habitual. Nunca esperé que fuera un premio tan grande", expresó.

Cabe destacar que el pozo acumulado que obtuvo esta persona desconocida asciende hasta los 362.830.402 pesos argentinos. De esta manera en el próximo sorteo que se realizará el domingo 1 de agosto el premio será de 203.000.000 de pesos argentinos.