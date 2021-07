El novio de Nahir Galarza publicó una dulce carta de amor en las redes

Matías Caudana es el hoy el novio de Nahir Galarza. Pero su fama no es solo por ello sino por ser el hijo de Gonzalo Caudana, un narco pesado de Paraná que se encuentra preso. Hoy lo que lo pone en boca de todos es una dulce carta en las redes sociales donde manifiesta su amor a la mujer condenada a prisión perpetua por el crimen de su anterior novio, Fernando Pastorizzo.

Lo que escribió fue: “Te amo mi amor sos la más hermosa, a tu lado quiero estar y acompañarte siempre. Sos una persona maravillosa, encantadora, simpática, tan buenita que me haces sentir cosas lindas todos los días. Nadie puede hablar de lo que no conoce ni juzgarte porque yo que te conozco se la clase de persona que sos te amo mucho Nahir Galarza”. Al mismo no dudo en etiquetarla y colocar fotos juntos.

Lo que se pudo conocer es que ellos se conocieron en los momentos que el visitaba a su abuela en el penal. Cabe decir que la mujer también esta procesada por narcotráfico al igual que el padre.