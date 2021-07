Un ministro quedó al desnudo cuando se vacunó contra el Covid 19

En las últimas horas se difundió a través de las redes sociales una imagen de la vacunación del ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni. Lo llamativo es que se lo ve sin camisa, exhibiendo los tatuajes que lleva en su trabajado y atlético cuerpo. El funcionario accedió a ser fotografiado por el personal sanitario en el momento que una enfermera le aplica la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.

En la imagen, tomada en el marco del plan de inoculación que se lleva adelante en la provincia, se lo ve al funcionario en el vacunatorio montado en el gimnasio del Club Atlético Germinal, de la ciudad de Rawson, aplicándose la vacuna contra el Covid 19 con el torso totalmente desnudo y una serie de tatuajes en su cuerpo (tiene más de 30), los cuales generaron todo tipo de comentarios en redes sociales.

Massoni ostenta un alto perfil mediático en el que, además de sus acciones de gobierno, luce las habilidades adquiridas por un extremo nivel de preparación física. Se mostró sorprendido por la viralización de la imagen y aclaró que no fue su intención exhibir su cuerpo. 'Para sacarme el chaleco, la corbata y la camisa, me tuve que sacar toda una manga y quedé al descubierto, pero no estoy exhibiendo nada', explicó.

El año pasado, a través de las redes sociales de la propia Policía del Chubut, se conocieron una serie de fotos que muestran la preparación física de los cadetes de la fuerza. Allí también se puede ver al propio ministro de Seguridad, supervisando las actividades. Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales, generando una catarata de comentarios respecto de la actitud del ministro.