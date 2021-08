Murió el enfermero que había sido linchado por contagiarse de Covid 19

Daniel Porro fue el enfermero a quien lincharon sus vecinos a mediados del año pasado por el simple hecho de haber contraído coronavirus. A él llegaron a robarle el auto e intentar prender fuego su vivienda. Finalmente este hombre falleció durante la presente semana.

Todo ocurrió en la provincia de Neuquén y la víctima es un enfermero que fue identificado como Daniel Porro. El sujeto recibió una golpiza a mediados del pasado 2020 por varios residentes de su mismo barrio. Luego de vivir este episodio, el afectado más de una vez declaró en los medios que estaba viviendo una situación de violencia extrema.

En la actualidad estaba sufriendo un gran rechazo social por las mismas personas que lo lesionaron. Estos sujetos le hicieron la vida imposible desde ese momento, provocando que él nunca logre recuperarse mentalmente de lo que vivió. El impacto que provocó en su vida fue tal que su propia padre, Miguel Porro reveló que su hijo no lograba conciliar el sueño.

Lamentablemente este conjunto de situaciones provocó que el pasado 4 de julio Porro perdiera la vida. "Nunca se pudo recuperar de aquel rechazo social. En realidad no pudo volver a dormir bien. Trabajaba durante el día y a la noche se acostaba pero no podía conciliar el sueño. Sufrió mucho e iba a laburar casi sin dormir. Su cuerpo no aguantó, fueron días duros”, expresó Miguel en los medios locales.