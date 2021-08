Fue al médico por dolores menstruales y terminó dando a luz a su hija

Dos jóvenes se encuentran viviendo un sorprendente e inolvidable momento actualmente en la provincia de Córdoba. Esto se debe a que la mujer de esta pareja fue atendida por una médica ya que presentaba fuertes dolores menstruales. Una vez que los profesional de la salud la atendió, le avisó que estaba embarazada y en cuestión de horas dio a luz.

Valentina Prata y Gustavo Contreras son los jóvenes padres que en cuestión de horas se enteraron de la inesperada noticia. Todo comenzó cuando ella comenzó a sentir una gran molestia en sus ovarios. En ese momento se encontraba en su puesto de trabajo por lo que le pidió a su pareja que la pasara a buscar para ir a su casa y llamar a una doctora.

Efectivamente la trabajadora de la salud llegó al domicilio, comenzó a palparla y le preguntó de cuantos meses estaba. Sorprendida por la pregunta, Prata respondió que ella no estaba embarazada, a lo que la médica respondió que si. Ante esta situación se dirigieron rápidamente a un sanatorio donde le realizaron una ecografía que confirmó todo. Ella estaba cursando su semana 38 de gestación y esos "dolores menstruales" en realidad eran contracciones.

"Cuando me hacen la ecografía me dicen que tenía un embarazo muy avanzado y yo no caía. Pensaba cómo, si no tenía panza, ni síntomas; si siempre había estado bien. Así que me llevaron, pero ni siquiera sabía si iba a ser cesárea o parto. Sentí un corazón que latía, pero no tuve tiempo de nada. A los 10 minutos estaba en la sala de parto y en otros 10 minutos ya la tenía en brazos a mi hija", relató Valentina en algunos medios cordobeses.

Igual que para el amor de su vida, Gustavo no podía creerlo. Si bien se sentía muy feliz por la situación, no terminaba de caer que en cuestión de horas se enteró no sólo se enteró que iba a ser padre sino que su hija ya llegó a este mundo. “No entendíamos nada, yo me largué a llorar, pero no de miedo, sino que estaba feliz. Ella me decía que tenía miedo y sí, teníamos inseguridad porque no nos preparamos, ni con controles médicos ni para recibirla. No teníamos nada”, expresó.

Afortunadamente todo se dio de la mejor manera y Fiorella Contreras nació completamente saludable. Sin embargo los jóvenes padres ahora piden la colaboración de amigos, familiares y allegados. Esto se debe a que como ni soñaban con tener un hijo en este momento, no cuentan ni siquiera con una cuna para la recién nacida.