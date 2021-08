'Sos docente o pelotuda': furioso ataque de una funcionaria a una maestra

'No podemos salir, razoná, sos docente o pelotuda', con este insulto, María José Hansen se dirigió a una docente que formaba parte de la protesta del sector, en las puertas de la Casa de Gobierno en el Grand Bourg. El video que se viralizó muestra a la empleada, que se desempeña en el área de Gestión del Gobierno, furiosa.

Tras cortarle el paso a la funcionaria, la docente agredida le pidió que no le falte el respeto, a lo que Hansen contestó: 'Vos me estás faltando el respeto, tengo a mi hija de cuatro años esperándome en el jardín'. A esto la docente le respondió, con suma calma: 'Yo también tengo hijos que me están esperando'.

Hansen, lejos de bajar el tono, le replicó con otra frase lamentable: 'Me importa un cho...'. Luego le dijo: 'Correte, andá a laburar, andá a laburar, cobran 200 lucas, tengo el informe, hija de p...'. En otro video, realizado aparentemente por la misma Hansen desde el interior de su vehículo, intentó exponer a los docentes.

Mostró que no la dejaban circular diciendo: 'Les voy a meter el auto encima, ya vas a ver'. 'Mirá la cara de esta docente, aaahh, te tapas ahora, vas a salir en todos los medios, te aviso', amenazó luego Hansen. Por último arremetió otra vez con otro repudiable mensaje: 'Si tuviera una 4x4 te paso por encima, negra de mierda'.