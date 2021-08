Se gastaron $36000 comiendo sushi y dejaron $100 de propina

Una publicación en Twitter se volvió tremendamente viral debido a la indignación que provocó en los usuarios la historia que se contaba en ella. Se trata de una moza que contó que atendió a un grupo de personas que comieron sushi, gastaron una cantidad impactante de dinero y le dejaron una propina bajísima.

La protagonista que hizo viral esta historia se llama Carolina Guarnieri y trabaja en un bar de Buenos Aires. No se saben más detalles del local gastronómico ya que ella decidió tratar de mantenerlo oculto para no tener problemas en su trabajo. Incluso el posteo fue tan viral que debió poner su cuenta en privado.

Lo que sucedió fue que un grupo de 15 personas acudió al establecimiento a comer sushi. El monto final de la cena fueron 36.000 pesos argentinos, ya que la empleada les hizo un descuento. Todo iba bien hasta que la trabajadora sintió un profundo enojo cuando vio que solamente le habían dejado 100 pesos argentinos de propina.

“Sigo muy enojada con una mesa de 15 pibes que atendí. Cenaron sushi, gastaron 36 mil pesos, les hice un descuento del 10% porque eran copados y me dejaron $100 de propina. Esto pasó el fin de semana largo, no puedo decir dónde porque un par de personas se enteraron y dejaron malas reseñas en el lugar. Y no me gustaría perder el trabajo”, aseguró la joven en su perfil.