Ella esta al mando: le propuso matrimonio a su novio al finalizar un partido

La historia de Franco Farías y Rocío Moretti recorre el país. Es que ellos van a casarse el año que viene. Pero su amor es noticia por el modo en que se llevó a cabo la propuesta ya que ella fue la que tomó las riendas y llevó a cabo un momento inolvidable para ambos.

Todo sucedió cuando Franco estaba disputando un partido de fútbol en Funes y cuando terminó, el árbitro lo llamó y le sacó una tarjeta azul... Desconcertado, miró a su alrededor y la vio a ella arrodillada junto a tres amigas que exhibían pancartas con fotos de ambos donde estaba escrita "la propuesta". En el cartel se podía leer: ¿Te querés casar conmigo?, a la vez el joven vio como la chica tenía entre sus manos una cajita en la que se podía ver una alianza.

Esto fue concretamente en el predio del Liceo Aeronáutico Militar de Funes, cuando el equipo de Franco disputaba la Copa Pymes que organiza la estancia deportiva Damfield.

Ante tal momento, Franco reaccionó como pudo y se sacó la camiseta, se arrodilló, la abrazó, la besó y rompió en llanto mientras leía unos cartelitos que le había escrito. Una de las notas que tenían las amigas de la joven decía: “Antes de que me respondas, tenés que saber que si me decís que no te voy a seguir amando…", otras de ellas decían "No te asustes, tenés mucho tiempo para arrepentirte”, “¿Noviembre me dijiste que te gustaba? Faltan 15 meses para organizar tremenda joda”, “Sea lo que sea que me digas, gracias por enseñarme a amar y hacerme siempre tan feliz”.

Los mensajes causaban miles de emociones entre los presentes. Hasta que la respuesta final llegó. Franco le dio el Sí a su amada. Acto seguido, Rocio le pidió que se pare y le puso la alianza.

Posteriormente llovieron los aplausos ante la increíble propuesta matrimonial. Lo que fuera similar a una película quedó registrada en fotos y videos.