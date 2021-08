Posible embarazo de Fabiola: qué dijo Alberto Fernández sobre los rumores

Desde hace días corre el rumor de que la Primera Dama, Fabiola Yáñez, podría estar embarazada. Incluso el periodista Luis Ventura aseguró que estaría embarazada de mellizos gracias a un proceso de fertilización asistida. Ahora bien, el presidente Alberto Fernández rompió el silencio sobre el tema en una entrevista radial este viernes por la mañana.

Todo sucedió en una entrevista radial que brindó Fernández en la que fue consultado por el periodista Pablo Duggan, de Radio 10. Duggan introdujo el tema con una autorreferencia. "Usted sabe que fui papá hace dos meses. Estoy feliz, ser papá a esta edad es una cosa maravilla", lanzó. A lo que Fernández lo felicitaba con un alegre "¡qué grande!".

Entonces, el periodista lanzó la pregunta de manera ambigua: "La pregunta es, y si quiere la contesta y si no no... ¿Usted está preparado?". La respuesta del presidente fue evasiva. “Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo al día de hoy, si es esa la pregunta”, dijo, para después aclarar que se había levantado a las 6 de la mañana.

"No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma", agregó Alberto. Sin embargo, Duggan retrucó: "¿Pero va a haber novedades por ahí?". "No sabemos, no sabemos, esperemos esperemos", contestó el mandatario para finalizar el tema, sin desmentir el posible embarazo.

Por su parte, Luis Ventura detalló que "la información que me llegó a mi es que Fabiola está embarazada de mellizos. Hasta se ha dicho que Alberto tiene una vasectomía pero hay que aclarar que eso no le impide ser padre". "Repito no es una información que pueda confirmar pero estaría embarazada de mellizos y en tiempos de elecciones están esperando para confirmar o desmentir la versión», sentenció Ventura.

Fuente BAE