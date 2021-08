Rompió el silencio la mamá del estudiante increpado por la docente K

Tras el escándalo por el adoctrinamiento en la escuela de Ciudad Evita, habló la madre de Jeremías, el estudiante increpado por la docente. Dijo que desde la escuela no se comunicaron con ella tras la viralización del video y comentó que no le gustó esa falta de respeto hacia su hijo. 'La escuela no me llamó porque no le habrá tomado la importancia que tampoco Jeremías le tomó', contó Soledad, la madre del adolescente.

'Solo me dijo que había discutido con una docente y nos avisó porque nos podrían haber llamado por un mal comportamiento', contó Soledad, la madre del adolescente. En el video se la ve a la profesora de Historia Laura Radetich (59) de la Escuela Secundaria Técnica N°2 'María Eva Duarte', de Ciudad Evita, increpando en tono violento al alumno que le planteó una discusión sobre las gestiones kirchneristas y de Mauricio Macri.

'Macri te robó', le grita al estudiante. 'No sabía que se armaban esos debates en el aula ni sabía que había una docente que gritaba. Yo cuando vi el video vi que estaba un poco exaltada', señaló la mamá del chico en diálogo con Telenoche. Tras difundirse el video, la docente fue separada preventivamente del cargo y se le abrió un sumario cuya resolución llegaría en los próximos días.

'Me parece bien, porque estaba muy exaltada y en un momento le faltó el respeto a mi hijo y eso no me gusta', opinó Soledad sobre la decisión de suspender a la profesora. 'Mi hijo solo fue al colegio y le preguntó a la profesora y tuvo la respuesta. Él no sabía que había otra persona filmando. De hecho se enteró cuando se viralizó el video', agregó.

Ayer, tras la salida de la institución, los chicos se toparon con las cámaras y los medios de comunicación. Jeremías se dio cuenta recién ahí la repercusión que había tenido su cruce con la profesora. La madre contó que el lunes, después de que volviera del colegio, el adolescente le había adelantado su discusión con la profesora, le había dicho que se había exaltado y gritado 'un poco', pero le había restado importancia al asunto.

'Recibió una respuesta que la docente le dio con convicciones de lo que ella piensa. Él está convencido de lo que piensa y estaban teniendo un intercambio de opiniones', planteó Soledad. 'No sabía que se armaban esos debates en el colegio ni sabía que había una docente que gritaba. Jeremías es la primera vez que la ve, no la conocía, porque es la segunda vez que entró con burbuja', expresó la mujer.