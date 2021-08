Está varada con cáncer en EE UU y la justicia ordenó que el Gobierno la deje volver

En su resolución la Cámara del Crímen ordenó al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero que en 24 horas disponga los medios para que la señora de 54 años pueda regresar al país desde los Estados Unidos donde permanece hace un mes esperando que la dejen ingresar. Aseguran que había viajado al país del norte a vacunarse por indicación médica.

Se trata de Valeria Paula Caccamo, una paciente oncológica de 54 años de edad, quien había presentado un hábeas corpus para poder regresar al país luego de las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional a los viajeros. En la resolución se aclara que si bien podrá regresar deberá cumplir con el aislamiento previsto por el Ministerio de Salud de la Nación como cualquier otra persona que vuelve desde el exterior a la Argentina.

Carccamo está en Phoenix, en Arizona, y hay dudas sobre su situación de salud ya que padece hipertensión arterial, hipotiroidismo, insuficiencia renal y carcinoma de células claras (cáncer renal).

El 20 de mayo del año pasado le extirparon un riñón motivo por el cual debe ser controlada por sus médicos cada 6 meses. Su situación se complicó ya que 4 veces intentó volver a la Argentina pero no tuvo éxito porque le reprogramaron los vuelos el 11, 12 y 19 de julio, ahora le habían dicho para el 8 de agosto, pero no hay seguridades ya que le aseguraron que también podría regresar el 24 de agosto).

El Fiscal Eduardo Rosende aseguró en la causa que la decisión del poder Ejecutivo es razonable en cuanto a las restricciones y que Cárccamo no podía desconocer que las condiciones para volver podían cambiar una vez que se fuera a EEUU. Los jueces Laiño y Lucini destacaron que más allá de las disposiciones del Gobierno las normativas que evitan el ingreso al país por el temor a la variante Delta en este caso "no pueden ser invocada frente a la urgencia de reingresar al territorio nacional que deriva de un padecimiento grave de salud y que no pueda ser debidamente tratado en el exterior, o difícil de costear”.

Además : “Frente al estado de pandemia se deben conciliar los intereses en pugna. El de la beneficiaria a recibir un tratamiento adecuado en la República Argentina con sus médicos de confianza, para paliar las consecuencias que su enfermedad podría ocasionar, salvaguardando así el derecho de regresar al país respetando sus disposiciones constitucionales (art. 14 CN) y, por otra parte, la protección de la salud de la población, génesis de la limitación”.

Los magistrados resolvieron finalmente ordenar que se facilite el reingreso al país de la paciente, ya que su caso “se enmarca dentro de las razones humanitarias que justifica la excepción prevista en las normas”.

Fuente La Nación