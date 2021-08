Ampliarán el cupo diario de ingreso de argentinos desde el exterior

Pasado el mediodía de este viernes, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que a partir de este sábado "se amplía a 1700 personas por día" el cupo para ingresar al país, a través de "corredores seguros, articulando con las provincias" y con la fiscalización de que se haga efectivo el aislamiento obligatorio.



De esta manera lo anunció Cafiero en una rueda de prensa que brindó este mediodía en Casa de Gobierno, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En tanto, la titular de la cartera de Salud destacó el "logro de haber retrasado el ingreso al país de la variante Delta" del coronavirus, precisó que se han identificado "menos de 100 casos" y reiteró que "no es la variante predominante en la Argentina".



"Vamos a ir aumentado los aforos hasta el 70% en espacio cerrados, en domicilios y en espacios públicos", afirmó asimismo la ministra en la rueda de prensa. En el marco del plan de vacunación, Vizzotti dijo que entre septiembre y octubre el Gobierno proyecta la vacunación de adolescentes no priorizados; es decir que no presenten factores de riesgo.



"Hoy se inicia una nueva etapa en la gestión de la pandemia" producto del avance en la vacunación, dijo Cafiero y destacó tanto la mejora en la "cuestión sanitaria como en los indicadores económicos" del país.



Esta mañana, el presidente Alberto Fernández anunció un plan de "aperturas sostenidas y progresivas" para ir recuperando las actividades "de manera responsable y con cuidado" en el marco de la pandemia de coronavirus y confirmó que, durante el transcurso de este mes, se aplicarán 7 millones de segundas dosis de vacunas.



En un mensaje grabado de 12 minutos, el mandatario anticipó que desde este sábado habrá una "ampliación paulatina de la cantidad de personas que puedan reunirse" y también un avance en la presencialidad escolar, de cara al vencimiento esta medianoche del DNU que rige actualmente.