Les robaron y los mismos ladrones les ofrecieron 'seguridad': 'No pueden decir que no'

Al igual que muchos de sus vecinos una familia de la provincia de Tucumán fue víctima de una ola de robos en los últimos días. No contentos con robarles sus objetos de valor los delincuentes les dejaron una nota exigiendo un pago por un "servicio de seguridad". Quien redactó el mensaje aclaró que no era una posibilidad decir que no.

Todo sucedió en la localidad tucumana de Villa Carmela, en el interior del departamento Yerba Buena. Estas personas se encontraron la nota y cuando la leyeron en un principio creyeron que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo al encontrarse sumidos en una catarata de ilícitos no se lo tomaron a la ligera.

“Somos un grupo de personas que desea lo mejor para usted, su familia y sus bienes, por eso les ofrecemos un servicio de seguridad privada con un costo de $ 1.500 pesos mensuales. No puede dar un “NO” como respuesta, si lo hace sufrirá las consecuencias. La Policía sabe sobre este aviso, nos contactaremos”, se leía en la nota.

Según el relato de varios afectados al parecer varios efectivos policiales tendrían conocimiento de esta situación y harían la vista gorda. Por ejemplo una peluquera de la zona sufrió un robo, varios policías atraparon al responsable y al día siguiente ya no estaba en el calabozo. Sumado a esto los propios efectivos negaban lo sucedido.