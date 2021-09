Científicos argentinos combatirán el COVID, la gripe y la bronquiolitis con una sola vacuna

Noviembre será el mes clave para el inicio de una investigación para generar una vacuna trivalente, destinada a personas mayores. Investigadores argentinos desarrollaran una vacuna que tendrá componentes contra el Covid-19, la gripe y la bronquiolitis. Según Gonzalo Pérez Marc, jefe de investigación y docencia del departamento Materno-Infantil del Hospital Militar Central, "la vacuna trivalente existirá y a eso es a lo que apuntamos con esta serie de ensayos”.

Primero se investigarán nuevas dosis contra la y la gripe sobre la tecnología de ARN Mensajero o proteínas recombinantes, tecnología ampliamente utilizada en varias vacunas contra el COVID-19. "Estas tecnologías tienen la ventaja de que se pueden adaptar muy rápidamente a diferentes virus y variantes", sostuvo Pérez Marc.

En principio se cree que la nueva vacuna trivalente será aplicada como una tercera dosis, y no sobre una población no vacunada. Además, hablo sobre la duración de la impunidad de las vacunas, que aún no se comprueba que sean definitivas, por el contrario es posible que se necesite un refuerzo anual.