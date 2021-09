¿Dónde está Tehuel?: hallaron ADN del joven trans en la casa de un detenido

Este viernes se cumplen seis meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente. Ahora, los investigadores a cargo de la causa indicaron que hallaron una macha de sangre en la vivienda de uno de los detenidos.

Se trata de material genético encontrado sobre una pared de la casa de Luis Alberto Ramos (37), detenido junto a Oscar Alfredo Montes (46) por "encubrimiento en concurso real con falso testimonio". Fuentes judiciales confirmaron a Télam que las pericias establecieron que el ADN pertenecía a Tehuel y en las próximas semanas continuarán otras medidas tendientes a dilucidar lo que ocurrió con el joven.

En tanto, la fiscal de la causa, Karina Guyot, dispuso tres allanamientos que fueron realizados en la mañana de este viernes. Según las fuentes, dos de los operativos se hicieron en los domicilios de los detenidos y un restante en un santuario de San La Muerte por pedido del cuerpo de antropólogos abocados a la investigación.

Por su parte, la familia de Tehuel aseguró que los dos hombres detenidos por el caso "saben qué fue lo que pasó". En ese sentido, a través de un comunicado, criticaron a los investigadores, ya que aseguraron que, "a pesar de la cantidad de papeleo que se encuentra abultando los cuerpos del expediente, que cada vez es más grande, Tehuel todavía no aparece".

"Que hoy contemos con una enorme cantidad de hojas dentro de la investigación no habla de un buen resultado de la misma, porque seguimos sin saber dónde está Tehuel, qué es lo que pasó", expresaron. "Hemos presenciado incontables rastrillajes, ninguno con una respuesta que nos haya dado al menos un indicio de qué fue lo que pasó con Tehuel. Nos es inevitable preguntarnos por qué Tehuel no aparece, por qué no pueden encontrar a Tehuel ¿Porque es trans?", señalaron.