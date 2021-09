Salvaje ataque a Leo García: 'Me pasó por ser gay'

En horas de la madrugada de este martes 14 de septiembre las redes sociales llenaron de preocupación por el estado de salud del artista Leo García. Esto se debe a que el propio cantante compartió una serie de imágenes donde se lo podía ver con el rostro repleto de sangre. En uno de esos posteos aseguró que lo golpearon por el simple hecho de ser homosexual.

El músico realizó más de 20 publicaciones alrededor de las 02:00 en donde se lo podía ver seriamente lastimado. En un profundo estado de ebriedad contó que lo que sucedió fue que le "tiró una onda gay" a un hombre de General Rodríguez, lugar donde reside. Aparentemente esta persona habría reaccionado de forma violenta, directamente golpeándolo.

"Esto no es un maquillaje, es como me dejaron en General Rodríguez. Hablé con un chico y le tiré una onda gay, y así respondieron. Estas heridas me las hicieron en General Rodríguez por nada o sea no voy a culpar a nadie pero me paso por ser gay", expresó en sus distintas publicaciones.

Esto generó preocupación en sus seguidores y demás usuarios que le pidieron que denunciara o pidiera asistencia. Sin embargo todo se calmó un poco con un nuevo video que posteó Leo alrededor de las 08:00. En el mismo explicaba que estaba bien, que no le importaba el dolor pero que había tomado la decisión de alejarse de los escenarios.

"Después de lo que sufrí ayer, no me importa el dolor pero no tengo más ganas. Voy a hacer las fechas que pauté con todos ustedes pero no voy a seguir más porque siento que no me quieren. Para que seguir así. Las fechas acuérdensela que van a seguir", manifestó.