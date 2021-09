El abuelo del bebé que murió en el triple choque: "Estoy destruido"

El siniestro tuvo lugar en la Ruta 2 con sentido a Mar del Plata a la altura de Chascomús durante la madrugada de este miércoles. Tras el choque múltiple un bebé de cuatro meses perdió la vida y al menos hay 5 personas heridas. Ricardo, el abuelo del pequeño, habló con C5N desde el lugar del accidente: "Estoy destruido"

El hombre que, cuando se enteró de lo sucedido, viajó desde la capital pero aún no había visto a su hijo - el papá del nene- ni al resto de la familia. "No se sabe que pasó acá todavía no me dieron una respuesta", comentó. Además, Ricardo reveló que la familia viajaba a la Costa Atlántica porque se iban a erradicar en Mar del Tuyú y confirmó que iba en el auto otro niño de 6 años, del que aún no conocía su estado de salud.

Noticias Relacionadas Un choque múltiple en Ruta 2 provocó la muerte de un bebé

El accidente ocurrió pasadas las 3.30 de hoy en el kilómetro 96 de la ruta 2, donde colisionaron una camioneta, un Mini Bus que circulaba sin pasajeros y un camión. De acuerdo a personal de bomberos, el conductor del camión -que transportaba cervezas- tuvo que ser rescatado de entre los hierros, mientras que el resto de los heridos son el conductor y un acompañante de la Mini Bus, y el matrimonio y sus dos hijos que viajaban en la camioneta Dodge Journey. Personal de seguridad vial de la empresa Aubasa espera a los peritos para poder retirar los vehículos y liberar la ruta.