Video: una mujer atropelló a un piquetero porque no la dejaba pasar

Este jueves, en horas de la mañana, una manifestación de vecinos se vio interrumpida cuando una automovilista atropelló a uno de los manifestantes y escapó. El hecho se registró en la localidad bonaerense de Melchor Romero y el video de lo ocurrido se viralizó en redes sociales.

El incidente se registró cuando habitantes de los barrios La Emilia y Los Coquitos cortaron el tránsito en avenida 520 de La Plata. Los vecinos reclamaban por los constantes cortes de luz en la zona y la protesta incluyó la quema de neumáticos y ramas en el medio de la calle.

Como evitaban el paso de vehículos, fue entonces cuando la conductora de un auto Volkswagen Gol rojo intentó pasar esquivando los obstáculos y terminó atropellando a un manifestante. En el medio de los gritos e insultos del resto de los vecinos, la conductora se dio a la fuga.

Como no asistió al atropellado, algunos de los vecinos comenzaron a arrojarle piedras indignados por la actitud de la mujer. Afortunadamente el manifestante atropellado no sufrió heridas de gravedad y se encuentra fuera de peligro. En tanto la conductora no pudo ser identificada.