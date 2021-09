Las claves para saber para saber cuándo hay que seguir usando el barbijo

La medida anunciada por el Gobierno implica que sólo puede dejar de usarse barbijos al aire libre. Por lo que en espacios cerrados o en exterior pero cerca de alguien el riesgo de contagio de coronavirus sigue la obligatoriedad de su uso

El Gobierno nacional anunció una serie de medidas que flexibilizan las restricciones a partir del 1 de octubre. Entre ellas resaltó el levantamiento de la obligatoriedad del uso de barbijo al aire libre cuando se circule en forma individual y cuando no haya aglomeración de personas.

Al momento de este anunció las personas creyeron que era el fin del uso el barbijo, pero no ya que aunque los casos estén descendiendo el virus sigue estando y si algo se aprendió en esta pandemia es que el uso de tapaboca, con buen material y ajuste, disminuye el riesgo de contagio.

Cahn, quien es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), señaló que “las actividades que se hacen al aire libre sabemos que son las de menor riesgo; si uno va caminando solo por la calle o con su grupo familiar no usar barbijo puede ser aceptable pero ‘el aire libre no inmuniza’". Por esto es que aludió "es fundamental la responsabilidad individual. Si voy caminando sola por la calle puedo estar sin barbijo pero si entro a un negocio, me subo a un colectivo e incluso si en la parada hay mucha gente, tengo que colocármelo”.

En tanto Gonzalo Camargo, quien presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, puntualizó que “el barbijo puede no usarse al aire libre pero con salvedades, por ejemplo, si nos juntamos en una plaza con varias personas durante mucho tiempo, si nos cruzamos por la calle con alguien y nos podemos a charlar, en esos casos hay que utilizarlo”.