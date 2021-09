Levantaron la obligatoriedad del uso de tapabocas: ¿en qué situaciones?

Durante la mañana de este martes 21 de septiembre la ministra de Salud de Nación, acompañada por el nuevo Jefe de Gabinete, dio una rueda de prensa. A lo largo de la misma dio una serie de importantes anuncios, pero uno de ellos llamó más la atención de los argentinos. Se trata de la no obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre y en circulación.

La titular de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti, aclaró que esto no quiere decir que ya no se deba usar barbijo en todo momento. Se trata simplemente de un contexto en específico. Esto se ha logrado tras registrar un descenso de los casos, haber logrado que la variante Delta no sea predominante y un gran porcentaje de vacunados.

"Levantamos la obligatoriedad del uso del tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin contar con aglomerados en personas. Continúa la obligatoriedad del tapabocas por supuesto en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solos, haya mucha gente alrededor", expresó.

De esta manera el cubrebocas deberá seguir utilizándose en lugares como aulas, cine, ámbitos trabajo, teatro, transporte público, espectáculos, eventos masivos, entre otros. Solamente cuando caminemos por la vía pública y no tengamos personas a poca distancia se podrá descartar su utilización.