Los jóvenes y la sexualidad: la mirada de una profesional sobre el disfrute y consentimiento

La especialista en sexología, Lic. Analía Pereyra habló con CANAL 13 sobre la sexualidad y la juventud. Esta charla enmarcada en el mes de la juventud tuvo como base conocer las principales recomendaciones de la profesional en cuanto al tema.

Cuando le consultamos sobre el conocimiento de los jóvenes en cuanto al tema de sexualidad, ella señaló "Podemos decir en la actualidad que los jóvenes tienen más acceso a las redes y eso lleva a que tengan información variada". Al mismo tiempo recalcó "Sabemos que en las redes hay mucha información pero no siempre son de fuentes confiables". De este modo informó "es importantes habilitar en los diferentes espacios la información correcta sobre la sexualidad". Pereyra enfatizó en que muchos acceden a material pornográfico pero no siempre refleja el verdadero disfrute ya que es sexo industrializado.

Por otro lado, la cordobesa especializada en la sexología indicó " Es importante que los y las jóvenes tengan espacios de consejería en los ámbitos de la salud y en las escuelas". Sobre los espacios educativos mencionó que deben ser mediados por docentes que tengan conocimientos sobre ESI (Educación Sexual Integral). Al mismo tiempo añadió que para ella es muy importante "el cuidarse y el consentimiento, son las bases para una sexualidad saludable". También aclaró que esos son los pilares para un correcto cuidado ante la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo.

Sobre el disfrute en esta etapa manifestó que "en estos tiempos actuales tiene que ver con una cultura, la cual mayoría es referida al marketing del disfrute". Sin embargo acotó que "la sexualidad sigue siendo un tabú, por lo que muchos jóvenes, aun con la información que hay, se encuentran con algunos obstáculos". A su vez cuestionó el verdadero disfrute pleno en los encuentros debido a la cultura de la inmediatez y la falta de conexión con el otro, lo cual vislumbra como fundamental.

Analía indicó "mi recomendación es primero que se conozcan sus cuerpos, su respuesta sexual, como nos sentimos sexualmente transitando esta excitación". También enfatizó en que las personas deben conocer "que nos gusta y no hacer, luego a través del consentimiento se puede manifestar que quiero y me animo a hacer en el encuentro". Sobre la misma línea reconoció que "es fundamental en todo encuentro sexual cuidarnos de una posible infección sexual o de un embarazo no planificado". Por tal motivo es que señaló como el método más seguro al preservativo. A la vez aseveró "no olvidemos que el preservativo debe ir colocado desde el inicio del encuentro sexual, es decir desde el momento en que hay una erección del pene". Del mismo modo mencionó que " todo contacto genital debe estar medida por el preservativo ". Para finalizar añadió que "es fundamental que tengamos la información precisa".