'Vas a quedar como una zorrona': un joven difundió fotos íntimas de su ex por despecho

'No quise volver con mi ex y después de amenazarme durante semanas, le mandó nuestras fotos íntimas a todos mis familiares, amigos, y hasta a mi jefe', contó Giuliana Portillo, respecto al hostigamiento del que es víctima de parte de su ex pareja. La denuncia por violencia de género fue realizada en la Comisaría de la Mujer de la localidad de José C. Paz.

Desde que se separó, hace cinco meses, la joven de 25 años sufre violencia psicológica de parte de su ex pareja quien se hizo 'alrededor de diez cuentas truchas de Facebook' mediante las que le envía mensajes todos los días, a toda hora. Giuliana, quien es mamá de una niña de 8 años, y trabaja como empleada municipal, expresó detalles de la relación.

'Veía cosas raras de él que no me gustaban', por eso dejó pasar un tiempo hasta que tomó la decisión de finalizar el vínculo, antes de llegar a cumplir el año. 'Hacía tiempo que yo ya no quería saber más nada con él porque lo veía violento', contó. Pese a que Giuliana ya había finalizado la relación, el denunciado la seguía invitando a distintos planes.

'Yo ya no quería saber más nada con él', sostuvo. Así fue que del asedio constante y sus respectivas negativas, él la amenazó con 'escracharla' en redes sociales y con todos sus familiares, difundiendo fotos y videos íntimos de ella. 'Preparáte para el escrache. Yo re quería estar con vos y vos haciendote la zorrona', eran algunas de las frases que le enviaba.

'Te queres hacer la zorrona, yo te voy hacer quedar como una zorrona', insistía el acusado amenazando a la víctima, a través de distintas cuentas truchas de Facebook, de vulnerar su intimidad. Finalmente, esta semana su ex pareja envió fotos íntimas de ella haciéndole sexo oral: a sus primas, al papá de su hija, amigos, compañeros de trabajo y hasta a su jefe.

'Era algo mío, es horrible que me haga esto', expresó. La pornovenganza, delito del que es víctima Giuliana, es considerado en el Código Penal un tipo de extorsión. El mismo consiste en la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información.