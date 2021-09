El ex ministro de Educación culpó a Alberto de cerrar escuelas y suspender las clases en pandemia

El ex titular de Educación se despegó de algunas medidas tomadas por el Gobierno nacional el año pasado y responsabilizó al presidente Alberto Fernández por el cierre de escuelas y suspensión del ciclo lectivo.

“Yo no quería cerrar las escuelas durante la segunda ola de Covid, pero Alberto insistió con este argumento de evitar más contagios” dijo.

Trotta dijo que durante esa semana habían intentado bajar el porcentaje de la presencialidad de alumnos y docentes pero no suspender las clases. “Reconozco que el tema era grave pero la decisión de bajar las clases terminó siendo un boomerang para el Gobierno, dijo.

“Considerábamos que no era necesario suspender de manera total la presencialidad. El Presidente manifestó una agenda distinta. Yo lo terminé conversando dos o tres días después: él me explicó sus razones. No era una decisión que le manifestaba como ministro de Educación, sino que tenía el acompañamiento de las referencias del campo epidemiológico. El Presidente tomó una decisión que no compartí pero terminé acatando”, reveló.