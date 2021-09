Le negaron el alquiler de un departamento porque su novia es trans: “No se hace por el tema de tu pareja”

Thiago Leis tuiteó “No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”, al tuit le añadió una captura de pantalla de la conversación que tuvo con una amiga, quien hizo de intermediaria con el dueño del departamento.

No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI. pic.twitter.com/qCDz8uWThi — Thiago Leis (@ThiagoLeis) September 2, 2021

“Lo lamento, no se hace por el tema de tu pareja. El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo; cuando ella le comentó, se echaron para atrás”, fueron las palabras que la amiga de Leis le expresó a través de Whatsapp.

Thiago le había dado la noticia a su novia, “Hola amor. Al final no va a poder ser” le escribió, cuenta Emma Velasco, ella pensó que fue porque alguna otra persona se había adelantado en el alquiler, “pero después entendí que no”.

“Lloré como si no hubiera un mañana”, recapituló Emma. Y sigue: “No es la primera vez que me desprecian por el solo hecho de mi existencia”.

Después de la viralización del posteo de Thiago Leis, decidieron comentar a sus vivencias sobre el episodio de discriminación con la intención de visibilizar el caso.

“La idea de mudarnos surgió por una cuestión de comodidad. Como yo soy militante de la UCR en la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires, y en este momento estamos viviendo en Parque Patricios, se nos ocurrió mudarnos por la zona. Una amiga me dijo que conocía un matrimonio que alquilaba un departamento en Colegiales, a dos cuadras del Comité donde trabajo, y me ofreció hacer de intermediaria”, cuenta Thiago.

Emma se suma. “Venía todo súper bien. Aceptaban mascotas, ‘tenemos dos gatos y un erizo’. El precio nos cerraba y la zona era ideal. Habíamos quedado en ir a verlo este sábado, pero por las dudas le pedí a Thiagui que les recordara a los dueños mi situación”

“Era todo tan perfecto... estábamos re ilusionados”, sigue Emma y explica que no es la primera vez que la discriminan. “Las mujeres trans estamos acostumbradas a este tipo de situaciones porque las vivimos todos los días. Más allá de eso, reconozco que soy una afortunada porque tengo un novio a quien no le doy vergüenza, tengo un trabajo estable donde me respetan, mis padres me aman, pero la mayoría de mis hermanas no tiene esa suerte”, sostiene.