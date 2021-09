El increíble testimonio de un influencer que viajó con cannabis en avión

Julián Lemus Müller es un conocido influencer y activista conocido como Detective Cannabico. Hace unos días compartió en su cuenta de Instagram una increíble experiencia. Por primera vez viajó en avión con 40 gramos de cannabis y celebró la implementación del REPROCANN en Argentina. Este programa permite a los pacientes cultivar y transportar cannabis con fines medicinales en todo el país. “Hoy por primavera vez pude viajar en avión llevando mis 40g de flores de cannabis medicinal”, celebró el joven.

En su relato, Julián comentó que no tuvo problemas para subir al avión llevando sus flores y aseguró que lo trataron bien. “Por suerte no hubo inconvenientes para subir al avión y se me trató bien, con un poco de humor e incertidumbre por la novedad, pero acá estoy arriba del avión con mi medicina viajando al sur”, escribió en su posteo.

El posteo en las redes sociales

El influencer compartió imágenes del momento en donde se lo puede ver mostrando su paquete de flores al momento de abordar el vuelo y luego desde su butaca. “Esto no sería posible sin la energía que le puso toda la parte de la sociedad que luchó por este derecho desde el día 1. Hoy somos muchos más, y son bienvenidos, cada día más... Pero hace 10,15 años, éramos 5 gatos locos dando la cara con orgullo... Uno no se olvida de esa gente que estuvo y luchó hasta hoy. Algunos ya no están y hoy los recordamos y les agradecemos eternamente”, comentó emocionado el joven.

Pese a su experiencia, pidió a las autoridades del país continuar informando a las fuerzas de seguridad sobre las nuevas normativas para evitar inconvenientes. “Sé que en muchos lados aun las fuerzas se encuentran desinformados, así que es tarea de todos y sobre todo del Gobierno de brindar la información correspondiente, para formar nuevamente a su personal de seguridad”, señaló.

Julián subiendo al avión con su paquete de cannabis

Detective Cannabico es un conocido influencer argentino que nació en Tierra del Fuego y luego se fue a vivir a Buenos Aires donde se desempeñaba como futbolista. Su pasión por el cultivo de cannabis y su uso medicinal lo llevó a colgar los botines y dedicarse plenamente a investigar sobre la planta, según contó en una entrevista con el portal El Planteo.

Hoy por hoy, cuenta con más de 103.000 seguidores en Instagram donde se presenta como cannabicultor legal autorizado y creador de contenidos. En sus redes comparte diariamente información sobre el cultivo y los diferentes usos del cannabis. También sus experiencias personales y recomendaciones para sus seguidores.

Julián Lemus Müller (Foto - Instagram)

Sobre el REPROCANN

El REPROCANN es un programa destinado a cultivadores y pacientes de cannabis medicinal. El mismo fue implementado en noviembre del 2020 en busca mejorar el acceso a quienes tienen indicación médica para el uso y cultivo de la planta.

Pueden acceder al cultivo controlado de la planta de cannabis los pacientes que cultiven para sí mismos, por terceros, o por una red de pacientes asistidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) autorizadas por el Programa a través del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).

Para más información y cómo obtener un permiso de cultivo y transporte de cannabis ingresá al siguiente link. https://www.argentina.gob.ar/salud/cannabis-medicinal/reprocann